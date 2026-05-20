世界最大級の旅行予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）の予約情報が流出し、国内のホテルを装う詐欺目的のメッセージが客に相次いで届いているが、被害は欧米でも報告され、巧妙な手口は「予約ハイジャック」と呼ばれて注目されている。Booking.comは予約の暗証番号を強制リセットBooking.comは1996年にオランダのアムステルダムで設立され、45カ国語で予約に対応する。公式サイトによると、2010年以降、68億人以