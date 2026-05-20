人相学では卵顔の人は頭脳明晰で努力家とみる 卵顔 精神型40％、筋骨型60％ 頭脳明晰で努力家 卵型の顔は比較的、額が狭い。眉は細いが、目は大きくぱっちりしています。耳は丸く薄い耳で、耳たぶは小さめです。頰骨が前に少し張り、肉も少しついています。鼻筋の通った高い鼻で、鼻頭が少し尖っていて、小鼻はあまり横に張っていません。口は大きからず、小さからず両端が引き締まり、上下の唇の