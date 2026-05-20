こだわりの大切さを教えてくれるカード！龍神カード6 朱龍 ６ 朱龍（しゅりゅう） 変態的こだわりにコミット 基本解説 朱龍さんの熱い思いが込められたカード。自分だけのこだわりを、とことん貫くべし！中途半端な恥じらいや遠慮は捨てましょう。周りに何を言われても、いいじゃないですか。自分はこう！自分はこれが好き！と主義や嗜好を曲げることなくまっすぐ前だけを見て突き進み続ければ、今は