２０日の東京株式市場はもみ合いでスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１６円高の６万０５６７円と小反発。 前日の米国株市場では長期金利の動向を横にらみに買いが手控えられる展開となり、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下値を探った。東京市場でも原油市況の高止まりを背景とした金利上昇への警戒感が高まるなか、ポジション調整の売り圧力が拭えない。ただ、日経平均は前日まで４営業日続落し