ECB当局者6月利上げの可能性を示唆、イラン情勢に改善なければ対応 オーストリア中銀のコッハー総裁は、イラン情勢に改善が見られなければ6月に利上げが行われる可能性が高いと語った。 この状況が長引けば利上げ以外の選択肢はなくなると思う、利上げせざるを得ないだろう。利上げを回避するにはホルムズ海峡が再開する必要がある。 2%のインフレ目標が達成不可能だと判断した場合、利上げを実施しなけれ