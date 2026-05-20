「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手がプロ入り初めて１軍に昇格し、デビュー戦を初安打＆勝利で飾った。試合前にはチームの雰囲気を示すようなワンシーンがあった。それは立石がウオームアップへ向かった際、佐藤輝が両手を広げて出迎えた。緊張気味だったルーキーの表情から思わず白い歯がこぼれたシーン。佐藤輝は試合後、「違和感なくプレーできるように、僕たち