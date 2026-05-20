２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りんの妹・安（早坂美海）に恋の予感が。だがこの日、コスプレ詐欺で直美をだました寛太（藤原季節）が再登場したことから、一部ネットでは、安の恋のお相手も「詐欺に見える」などの“風評被害”が広がった。瑞穂屋では、美津（水野美紀）が喜介（小倉史也）といいコンビで喜々として働いていた。そこへシマケン（佐野晶哉）と槇村（林裕太）、槇村の兄・宗一（上杉