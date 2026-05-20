さとう珠緒（53）が20日、インスタグラムを更新。「外に出ると少し汗ばむ季節になってきましたね〜」とつづり、上半身をあらわにし、花を手にした写真を投稿した。さとうは「撮影前にインディバヘッドでリフレッシュコリコリ頭がちょっとふわっとお花にも癒されて、ほっと一息」と、頭皮ケアをしたと報告。「水分もこまめにとらなきゃですねみなさまも素敵な一日を」とファンに呼びかけた。