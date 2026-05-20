作家の一雫ライオン氏（52）が20日、最新作「六月の満月」（流星舎）の重版決定をインスタグラムで報告した。「おはようございます」と書き出すと、「発売からまもなく2カ月。小説『六月の満月』が重版となりました!!」と報告。「本当に、読んでくださるたくさんの皆さま、応援してくださり、読者の方々へ届けてくださる書店員の皆さま、かかわってくださるすべての皆さまのおかげです」と感謝をつづった。「年がいもなく『!!』を