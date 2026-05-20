「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で新加入のエリック・ラウアー投手が２６日（日本時間２７日）のロッキーズ戦に先発することを発表した。ラウアーはスネルの左肘手術により急きょ、ブルージェイズから金銭トレードで獲得。球団はこの日、左腕を２６人のアクティブロースターに入れ、ミルズをマイナーに降格させたと発表していた。スネルに代わってローテー