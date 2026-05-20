【週刊少年サンデー 2026年25号】 5月20日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年25号」を本日5月20日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭カラーには「写らナイんです」が登場。センターカラーには「吾が君散るらむ」、「シルバーマウンテン」が掲載されている。劇場