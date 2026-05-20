若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。5月19日（火）に放送された同番組では、世界的人気を誇るゲストが海外公演での衝撃エピソードを語る場面があった。【映像】「HYDEさんはそのパンツを…」世界的人気アーティスト、憧れの人の“神対応”を称賛「俺もそういう男になりたい」今回のゲストは、前回に続いてアメリカ・ビルボードの4つ