【ゼノンコミックス 新刊】 5月20日 発売 第1話を試し読み 【拡大画像へ】 コアミックスは5月20日、ゼノンコミックスの新刊3作と電子書籍4作を発売した。 ゼノンコミックス 「Dressing 美容外科医 森野まりあ」第3巻 原作：藤川よつ葉 漫画：山本亜季 医療監修：林みどり 定価：770円 SNSで“口ゴボ”を晒されたインフルエンサー。シワぐちのある顔で自分より若い彼の