アクセルスペースホールディングスは朝高後に値を消した。１９日の取引終了後、子会社が今年７月以降に次世代地球観測衛星「ＧＲＵＳ－３」（グルーススリー）を７機打ち上げる予定と発表しており、寄り付きは上昇して始まったものの、買い一巡後は売りに押された。ＧＲＵＳ－３はニコンが培ってきた宇宙望遠鏡開発技術・ノウハウを活用した特注の望遠鏡を搭載。広範囲の観測を高頻度に行い