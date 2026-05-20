ＵＢＥは急伸。マドを開けて買われている。この日朝方、未定としていた２７年３月期の配当予想について１６０円（前期１１０円）にすると発表した。中期経営計画で掲げている配当方針のＤＯＥ（株主資本配当率）目標に関して従来の「２．５％以上」から「３．５％以上」へ引き上げるとともに、中計の進捗を踏まえて早期に「４．０％」への引き上げを目指すこととし、これを踏まえて配当額を決定した。株主還元姿勢を評価した買い