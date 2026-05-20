スリー・ディー・マトリックスは一進一退。１９日の取引終了後、２６年４月期の連結業績について、経常損益が前回予想の１４億１０００万円の黒字から３３億５２００万円の黒字（前の期は２４億８３００万円の赤字）、最終利益が１０億２０００万円の黒字から３４億６６００万円の黒字（同２５億１００万円の赤字）に上振れして着地したようだと発表したものの、市場全体のリスクオフムードのなか、買い向かう