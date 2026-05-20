レシップホールディングスは大幅高で４日ぶりに反発している。１９日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５９％）、または１億５０００万円としており、取得期間は５月１９日から来年３月２３日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元の強化を図りつつ、役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬の自社株処