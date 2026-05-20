インフォネットが反発している。１９日の取引終了後に、建築ＣＧ・アニメーション事業などを手掛けるアクティブリテック（東京都新宿区）を株式取得と株式交換によって完全子会社化すると発表しており、好材料視されている。 アクティブリテックの発行済み株式の１２００株のうち、１５０株を６月１９日付で取得し、残り１０５０株を７月１日に株式交換により取得し完全子会社化する。株式取得の取得価額は６０００万