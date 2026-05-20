ＢＩＰＲＯＧＹは、５月７日につけた年初来安値４２４８円を底に反発基調を強めている。 ４月３０日に発表した２６年３月期連結決算は、営業利益が４２６億４００万円（前の期比９．１％増）で着地した。顧客企業のＩＴ投資意欲が強く、主力のシステムサービス事業が金融機関や小売業、電力事業者向けの案件を中心に堅調に推移。また、アウトソーシング事業もオープン勘定系システム「ＢａｎｋＶｉｓｉｏ