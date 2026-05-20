午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３４４、値下がり銘柄数は１１９３、変わらずは２７銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位にその他金融、医薬品、精密機器、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、建設など。 出所：MINKABU PRESS