腎臓病の食事療法は、長期間にわたって続けることが求められます。しかし、タンパク質・塩分・カリウムなど多くの栄養素を同時に管理するのは、決して簡単ではありません。管理栄養士への相談や家族のサポートを上手に取り入れることで、負担を軽くしながら継続することができます。本記事では、食事療法を前向きに続けるための具体的なヒントをご紹介します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒