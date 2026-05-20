【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）が、フランスで開催中の『第79回カンヌ国際映画祭』に登場。「カンヌ・プレミア」部門での公式上映を目前に、青木崇高、黒沢清監督と共に拍手喝采のフォトコールに登壇した。 ■割れんばかりの喝采に包まれた会場 現地時間5月19日午後。煌びやかな地中海を臨む晴天に恵まれたカンヌにて、公式上映に先駆けて行われたフォトコー