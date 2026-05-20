【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても精力的に活動するGAN（岩田剛典）が、「MAKE IT」を配信リリースした。 ■モダンで洗練されたトラックに、甘く艶のあるボーカルが重なる楽曲「MAKE IT」 本作は男性用制汗デオドラントブランド“8×4 MEN（エイトフォーメン）”TVCMのために書き下ろした新曲。“8×4 MEN”ブランド