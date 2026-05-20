◆高値更新街道ばく進中の米国株、今は買い場なのか、それとも調整を待つべきか 米主要企業の2026年1-3月期決算が出揃った。イラン情勢は収束したとは言えないが、半導体を始めとしたAI（人工知能）インフラ企業の好決算がけん引し、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は高騰、つれてナスダック総合指数 、S&P500種指数 など主要指数が高値を更新し続けるなど、米国株市場は上昇基調を維持している。 一方、注