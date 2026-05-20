20日10時現在の日経平均株価は前日比712.60円（-1.18％）安の5万9837.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は344、値下がりは1193、変わらずは27と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は219.64円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が154.87円、フジクラ が67.98円、ＴＤＫ が49.03円、ファナック が47.43円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ