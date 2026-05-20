2026年5月19日、韓国メディア・THE FACTは「李在明（イ・ジェミョン）大統領は高市早苗首相と首脳会談を行い、両国が液化天然ガス（LNG）や原油などエネルギー分野での協力を一層強化していくことで一致した」と伝えた。首脳会談後の記者発表で李大統領は、「両国は今年3月に締結されたサプライチェーン・パートナーシップの成果を評価し、サプライチェーン分野での協力をさらに拡大していくことで合意した」と明らかにした。さら