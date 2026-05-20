イランのテヘラン証券取引所は5月19日、約80日間の休場を経て株式取引を再開しました。ただ、今回の紛争で影響を受けた企業のうち、化学工業や基礎金属関連を中心に40社超の銘柄は依然として売買が再開されていません。（提供/CGTN Japanese）