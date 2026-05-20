5月20日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日はくもりのち雨で、雨が予想されているのは夜ですが、日中から雨が降る所もありそうです。午前9時現在、宮崎県で雨雲が多くなっていて、この雨雲がかかってくる球磨地方は、午前中からにわか雨の所がありそうです。午後になると、より大気の状態が不安定となり、県内各地で雨が降る所があるので傘が必要です。