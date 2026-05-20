一時6万円を割り込んだ日経平均株価を示すモニター＝20日午前、東京都港区の外為どっとコム20日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。一時1200円超下げ、5万9200円台を付けた。取引時間中に6万円を割るのは1日以来、約3週間ぶり。前日の米国株式市場で主要株価指数がそろって下落した流れを引き継いだ。ハイテク関連銘柄の一角で利益を確定する売りが広がった。午前9時15分現在は前日終値比811円97銭安の5