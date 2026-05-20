料理研究家のリュウジと声優の安元洋貴が監修した“至高のバズメニュー”が、きょう20日から全国のスシローで販売開始となった。構想約1年をかけて完成したコラボ企画で、2人が共同開発した“背徳マヨ”「おたマヨ」を使ったメニューを含む全6商品が登場。レモンの爽やかさとガーリックの背徳感を掛け合わせた、ジャンク系メニューが店頭に並ぶ。【画像】江口拓也が描く、おたマヨくんも寿司職人に大変身今回の企画は、2024