女優の高岡早紀（53）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今日も暑かったねー」と書き出した高岡。「#私服」と添えてオフショットをアップした。涼しげな白いトップスにカジュアルなジーンズを合わせたコーデを披露。ファンからは「カジュアルもエレガントもお着物もなんでも似合う」「やっぱり、余裕で可愛いですね」「こういう着こなし最強ですよね」「とっても爽やかで、かっこいい」「カジュ