雑貨・食器・コスメなどいろいろな商品が並ぶ【ダイソー】。ついつい足を運んでしまう人も多いのではないでしょうか。今回は、そんなダイソーでGETしてほしい「日用品」をご紹介。マニアがもう手放せないと激推しする商品を集めたので、お買い物の参考にしてみてください。 これもダイソーで買えるの！？ インスタグラマー@nanaironotobira2さんが「使い慣れると手放せなくなる」と絶賛するのが