小学校3年生の息子の運動会を、夫、義両親、義妹と観戦したA子。最下位ながらも最後まで走り抜いた息子に、義母が無神経な一言を放ったのです。今回は友人のA子から聞いた、孫に非常識な態度を取る義母の話を紹介します。 義家族と息子の運動会へ