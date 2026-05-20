【ローソン】では、子どもも大人もつい夢中になってしまいがちな「一番くじ」を販売中。今回は、5/9に発売したばかりのキャラクターアイテムを紹介します。グラスやジッパーバッグ・ストックコンテナなど、可愛くて実用的なグッズが盛りだくさん。見つけたらぜひチャレンジしてみてください。 どれが出ても可愛い！ 人気キャラクターグッズ 5/9よりローソンで販売がスタートした「