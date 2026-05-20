なんだかコーデが物足りない……。そんなとき簡単に地味見えを回避するなら、小物でシャレ感をプラスしてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、春夏コーデに華やぎを添えてくれる「ビーズバッグ」をご紹介します。装いのアクセントになる、アクセサリー感覚で使えるミニサイズをピックアップしました。 レモン柄が爽やかなアクセントに 【ZARA】「ビーズミニハンドバッグ」\7,990（税込）