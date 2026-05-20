ソファの背もたれの上に、猫がぺたんと伏せていて…？まるで重力に負けたように完全脱力しているほほえましい光景は113万7千回を超えて表示され、8万3千件以上のいいねが寄せられました。 【写真：暖かくなってきた日、ソファで“ぺそっ”と眠っていた猫…完全に脱力しきっている光景】 季節を感じる寝姿 X（旧Twitter）アカウント『@monamofumofu』に投稿されたのは、猫がソファで気持ちよさそうに寝ている姿です。登場す