お父さんの衝撃の一言に飛び起きる猫ちゃんの光景が、再生回数13万回を超える反響を呼んでいます。お父さんにナデナデされてご満悦な表情を浮かべていた猫ちゃん。しかし、お父さんが突然言い放った『ある一言』に怒ってしまい…？思わず感情が顔に出てしまう猫ちゃんの光景には、「『なぬ！？』ってなってるｗ」「人間みたいな反応（笑）」と笑いが巻き起こることとなりました。 【動画：くつろぐ白猫→お父さんから『失礼な言