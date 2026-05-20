子どもの食事が思うように進まない、と悩むことはありませんか？ 栄養バランスや量を気にするほど、料理が辛くなることもありますよね。今回は、我が子の食べ方に向き合う中で、筆者が少しずつ考え方を変えていったエピソードをご紹介します。 “食べない子ども”に向き合ってきた日々 わが家には2人の子がいますが、食の好みや量はバラバラです。特に上の子は食が細く、食事そのものにあまり興味がありません。