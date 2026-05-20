俳優のマット・デイモン(55)は「自分にとって最後の作品」というつもりで新作映画「オデュッセイア」に臨んだそうだ。 【写真】妻ルシアナは幼なじみ刻んできた歴史を感じさせる2人の姿 女優のアン・ハサウェイ、俳優のトム・ホランド、ロバート・パティンソン、女優のルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら豪華キャストも話題のクリストファー・ノーラン監督の最新作で、