「キャプテン・アメリカ」シリーズで知られる俳優のセバスチャン・スタンが、「ピーキー・ブラインダーズ」の女優アナベル・ウォーリスとの間に第1子を授かったことを認めた。セバスチャンはすでに「良い父親にならなければという責任感」を感じているという。 【写真】待望の第1子を授かったアナベル・ウォーリスとセバスチャン・スタン セバスチャンは良い父親になる決意を語った。ス