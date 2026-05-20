あおまる47物産展東京 19日 日本全国の名産を集めた「あおまる47物産展」が19日に東京・千代田区の大手町タワーで開かれ、岡山市のブースは多くの人でにぎわいました。 「あおまる47物産展」は、みずほフィナンシャルグループと東京建物が地域創生の取り組みの一環として始めたもので今回が13回目、初参加の岡山市のブースにはきびだんごやクラフトビールなど約80種類の品が並びました