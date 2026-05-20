真庭警察署 真庭警察署によりますと、20日午前1時35分ごろ、岡山県真庭市栗原の納屋から火が出ているのを近所の男性（65）が見つけて119番通報しました。 消防が約1時間40分後に火を消し止めましたが、木造2階建ての納屋1軒約120平方メートルが全焼しました。出火当時、納屋は無人でした。 全焼したのは、岡山県玉野市の男性（73）が所有する納屋です。軽トラックや耕運機などが保管されていましたが、ほとんど使