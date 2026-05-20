今日20日から明日21日は前線が本州付近に延び、低気圧が通過するでしょう。九州から東北にかけて広く雨が降り、非常に激しい雨の降る所もありそうです。22日(金)も東海から東北で雨が降るでしょう。関東で日々の気温の変化が大きく、東京都心は今日20日は真夏日(最高気温30℃以上)となる予想ですが、22日(金)は17℃と薄着だとヒンヤリしそうです。たびたび雨警報級の大雨の恐れも今日20日は前線が西日本から東日本の南岸に延びる