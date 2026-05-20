サウサンプトンの昇格が消滅したイングランド・フットボールリーグ（EFL）は、現地時間5月19日にサウサンプトンをチャンピオンシップ（2部相当）からプレミアリーグへの昇格プレーオフから追放することを発表した。サウサンプトンは勝ち点80を獲得して4位で終え、3位から6位のクラブがプレミアリーグへの昇格を争うプレーオフへ参加予定だった。しかし、対戦するミドルスブラのトレーニングをスタッフが無断で撮影したとされ、