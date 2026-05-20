韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー・モモ（ＭＯＭＯ）の美背中にファンはくぎ付けだ。２０日までに自身のＳＮＳを更新したモモは、インスタグラムに「Ｐａｒｉｓ」とつづると、衣装ショットを複数枚アップ。ポニーテールで背中が大きく開いたデニムトップスにレザーパンツを合わせた姿や水色のミニワンピ姿、バンダナを胸元に巻き、黒のミニスカートをはいた姿を披露した。この投稿にファンか