記事ポイントワイノット株式会社が「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」を2026年5月18日に始動コンセプトは「日本を、翻訳する」--南部鉄器・蒔絵・左官など日本の職人文化を現代の空間・価値観へ再編集して届ける左官造形を施したモデルルームを制作、スリランカの高級リゾートホテル『ヘリタンス・カンダラマ』をイメージソースに採用 日本の伝統職人文化を現代の暮らしへ翻訳する取り組みが始まりました。ワイノッ