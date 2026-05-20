◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースのエリク・ラウアー投手（３０）が２６日（日本時間２７日）の本拠地・ロッキーズ戦で先発する見込みとなった。ロバーツ監督が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦を前に取材に応じ、明言。ラウアー本人もグラウンドに姿を見せ、「（先発起用は）すごく前向き。自分が何を期待されているのかが明確なのは良いこと