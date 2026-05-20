記事ポイントglobeのマーク・パンサーさんが大分県を深堀りするYouTube番組「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」が2026年5月15日より配信開始しました株式会社ヨロズ物流がメインスポンサーを務め、CHAOYANGトラックタイヤの認知拡大を図っています番組は「癒し」「健康」「学び」の3視点から大分の地域資源を1テーマずつ丁寧に掘り下げる構成です globeのメンバーとして知られるマーク・パンサーさんが、大