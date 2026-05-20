2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」のまぜ太が20日、誕生日を迎えて、バースデーグッズ「まぜ太 BIRTHDAY GOODS 2026」の販売をスタートした。全5アイテムのラインナップは、ランダム缶バッジ、アクリルスタンド、ぬいぐるみキーホルダー、まぜ太なりきりグラス、リング。リングを除くアイテムをまとめたコンプリートセットには、特典として複製直筆メッセージ入りブロマイドが封入される。まぜ太のこだわりが詰め込まれ