女優の長谷川京子（47）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「An edit of my recent days.」と書き出した長谷川。「最近」と添えてオフショットをアップした。シースルートップスにカジュアルなピンクパンツ姿を披露。ファンからは「かわいいです」「シースルーのトップスの京子さん素敵すぎます」「京子さん綺麗」「ピンクパンツお似合いです」「そのシースルーは反則」「カッコイイ」などのコメン